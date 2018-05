Safari in Den Bosch: bliss bal en espresso met tonic

Twee ‘redelijk serieuze’ kopers voor FC Den Bosch

14:28 DEN BOSCH - FC Den Bosch is in gesprek met twee kandidaten die ‘redelijk serieus zijn’ om de club te kopen. Volgens algemeen directeur Paul van der Kraan is hij de afgelopen dagen door nóg een mogelijke koper gebeld, maar kan hij die interesse niet helemaal inschatten.