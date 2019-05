Schietpartij bij Parade in Den Bosch: man lichtgewond, conflict tussen meerdere mensen

Video Paleisring vol voor eerste avond Levenslied in Tilburg

25 mei TILBURG - Op de Paleisring in Tilburg is zaterdag het Festival van het Levenslied van start gegaan. Er worden ook dit jaar weer duizenden liefhebbers van het levenslied verwacht en dat was zaterdag in de vroege avond al duidelijk zichtbaar. De Paleisring stroomde tijdens de eerste optredens van Rene Schuurmans en Frank van Etten al goed vol.