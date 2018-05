Schijndelaar (29) langer in cel na doodschieten Erpenaar Daan Hoefs (26)

Faye (20) boos na examenblun­der Vavo: 'Iedereen was in rep en roer'

14:31 DEN BOSCH/OSS – Boosheid en ongeloof bij tientallen examenkandidaten van het Vavo in Den Bosch. Door een grove blunder maakten zij maandag het verkeerde examen wiskunde. Sommigen van hen waren al een heel eind toen de fout door een leerling werd ontdekt. Faye Smith (20) uit Oss is één van de gedupeerden. ,,Ik was al op de helft van het examen toen wij het slechte nieuws te horen kregen.”