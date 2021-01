Schone bevoorrading Bossche binnenstad; er kan een schepje bovenop

De zogenaamde zero emissie zone gaat officieel pas in per 1 maart 2025. Maar er is alvast een principebesluit genomen. Dat is wettelijk zo geregeld zodat de markt zich hierop kan voorbereiden. Wethouder Ufuk Kâhya: ,,Wij werken aan het verbeteren van onze bevoorrading. Deze willen we zo schoon en slim mogelijk organiseren. De zone die we nu instellen zorgt, naast de verbetering op het gebied van milieu en klimaat, ook voor een betere kwaliteit van de openbare ruimte in de historische binnenstad.’’