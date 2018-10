Simpele serre als huiskamer voor groep Boxtelse jeugd

De 17-jarige Max Traa is een van ongeveer 25 jongeren die regelmatig te vinden is in de serre van Jolanda en Ruud Broersma aan de Sint Jozefstraat in Boxtel. Gewoon, omdat ie daar ongehinderd kan rondhangen en kletsen met zijn vrienden. ,,We hingen eerst rond bij een bankje bij de Jumbo-supermarkt, maar daar zijn we een paar keer weggestuurd. Wel zes of zeven keer. Vooral ouderen vonden dat ze last hadden van ons, terwijl we in onze ogen niks geks deden. Maar goed, nu heeft niemand last van ons.”