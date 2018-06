Sint-Michielsgestel voert starterslening in voor nieuwkomers op woningmarkt

Verongeluk­te automobi­list in Hedel is 44-jarige Bossche­naar: 'Het is niet te bevatten'

15:40 DEN BOSCH/HEDEL – De automobilist die zaterdag bij een ongeluk in het Gelderse Hedel om het leven kwam, is een 44-jarige man uit Den Bosch. Familieleden en vrienden reageren geschokt en laten massaal reacties achter op zijn Facebook-pagina. ,,Ik heb alleen maar goede en leuke herinneren aan jou. Het is niet te bevatten.”