Smolders triomfeert in versnipperd Brabant

'Jaknikkers' op de bon in Tilburg, jongen (16) op opgevoerde bromfiets gesnapt met stroom­stoot­wa­pen

21 maart TILBURG - Bij een grote verkeerscontrole op het Laarveld in Tilburg heeft de politie, in samenwerking met de Belastingdienst, tientallen verkeersovertreders op de bon geslingerd. Een 16-jarige jongen die werd betrapt met een stroomstootwapen sprong in het oog.