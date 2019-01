Sneeuwbom in wintersportgebieden: wat als je bestemming niet bereikbaar is? ‘Ik ben bang dat je gewoon je geld kwijt bent’

Reisorganisatie TUI staat continu in contact met haar reisleiders in Oostenrijk. ,,In de regio’s Kirchbergen, Hinterglem en Gerlos worden de wegen goed schoongehouden en zijn er geen aankomst- of vertrekproblemen", vertelt TUI-woordvoerder Petra Kok. ,,Zaterdag 12 januari is nog een populaire aankomstdatum. Wanneer de situatie weer mocht verslechteren, dan vragen wij onze reizigers contact met ons op te nemen om te kijken of we samen een oplossing kunnen vinden door bijvoorbeeld later vertrek. Kunnen mensen helemaal niet meer reizen, dan is dat overmacht en zullen zij ook een beroep op hun verzekering moeten doen.”