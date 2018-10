Snollebollekes in Gelredome binnen anderhalf uur uitverkocht, overleg over extra show

Zwaargewon­de gevonden achter paarden­trai­ler in Loon op Zand

13:28 LOON OP ZAND - Bij Natuurpoort van Loon aan de Kloosterstraat in Loon op Zand is zaterdagmiddag een zwaargewond persoon aangetroffen achter een paardentrailer. Hij of zij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.