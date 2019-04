Snorfietsen en fietsen blijven in Den Bosch op het fietspad; ‘Geen Amsterdamse situatie’

DEN BOSCH - Vooral om de veiligheid van fietsers te verhogen zijn snorfietsen sinds vandaag in Amsterdam verbannen vanaf het fietspad naar de (auto)rijbaan. In Den Bosch loopt het niet zo’n vaart. Volgens de gemeente zijn er geen fietspaden waar structureel problemen zijn.

Het rijk heeft vorig jaar bepaald dat gemeenten snorfietsen mogen verbannen vanaf het fietspad naar de (auto)rijbaan. Peter van Doremalen, voorzitter van de Bossche afdeling van de Fietsersbond zei vorig jaar te bespreken of de procedure moest worden gestart in de aanloop naar zo’n maatregel. ,,Ze zijn vies en ze zorgen voor onveiligheid op de fietspaden in Den Bosch’’, zei Van Doremalen destijds in het Brabants Dagblad. Maar hij zei dat het niet ‘de hoogste prioriteit’ en hij pleitte liever voor meer 30-kilometerwegen en handhaven van te hardrijdende snorfietsen in de binnenstad.

Veel meer (snor)fietsen

Aad Smid, provinciaal vertegenwoordiger van de Fietsersbond Noord-Brabant, laat namens Van Doremalen weten dat de gemeente nog niet door de Fietsersbond is gevraagd om fietspaden voor snorfiets verboden te terrein te laten zijn. Smid: ,,Allereerst is Den Bosch niet te vergelijken met Amsterdam. Daar zijn veel meer fietsen en snorfietsen en is de ruimte onder meer op fietspaden beperkter. Het zou in Den Bosch op een later moment aan de orde kunnen komen, met name op de drukke verbindingen van de grote wijken met de binnenstad) waar de ruimte beperkt is. Dan gaat het vooral om de Mgr. van Diepenstraat, Kooikersweg en Simon Stevinweg.’’

Snelheidsverschillen