Souvenirs van Eftelingattractie PandaDroom meteen uitverkocht en... op Marktplaats gezet

wk darts LIVE | Brown profiteert optimaal van slordighe­den Asada en loopt weg

14:10 Tot en met nieuwjaarsdag staat het Alexandra Palace in Londen weer op zijn kop door het WK darts. Via de liveblogs op deze site hoef je geen leg te missen, ook niet van de partijen in de tweede ronde die vanmiddag gespeeld worden. Er komt geen Nederlander in actie, maar we krijgen wel voormalig wereldkampioen Adrian Lewis aan de oche.