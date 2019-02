SP bezorgd over kernwapens op vliegbasis Volkel

In Vught gevonden skeletten van soldaten: ‘bijzonder puzzelstuk­je in Linie 1629'

7:13 VUGHT - Tijdens opgravingen in Vught zijn drie skeletten gevonden. Vermoedelijk van soldaten die sneuvelden tijdens het het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. In één van de skeletten is lood aangetroffen.