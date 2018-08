Staatsbosbeheer start met hoger waterpeil pas in 2019 in Bossche Broek

Tijdens de werkzaamheden zullen bezoekers een klein beetje last hebben van werkverkeer dat de Sterrenbosweg passeert om de grondwerken uit te kunnen voeren. Het Bossche Broek blijft ten alle tijde open voor publiek. Het duurt start in september en duurt uiterlijk to ongeveer december.

Het waterpeil in het broek gaat niet in een keer fors omhoog met veertig centimeter, zoals eerder nog het idee was en wat veel commentaar opleverde. Staatsbosbeheer is van plan om vanaf 2019 elk jaar vijf centimeter het waterpeil te verhogen om het broek te vernatten. Elk jaar wordt gekeken wat de effecten zijn van dat in stapjes hogere waterpeil in het gebied.