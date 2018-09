Start verbouwing gemeentehuis Sint-Michielsgestel

Heksen­jacht op tientallen mensen na asociale grappen spoordrama Oss: 'Hij voelt zich niet veilig'

7:00 OSS - Op sociale media is een enorme heksenjacht gaande op tientallen mensen die grappen plaatsen over de slachtoffertjes van het spoorongeluk in Oss. Sommigen van hen voelen zich zo bedreigd dat ze hun account verwijderen. De politie roept de 'jagers' op om niet voor eigen rechter te spelen.