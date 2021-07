Strijd tegen lerarentekort gaat op laatste schooldag onverminderd door: ‘De wanhoop is groot’

‘Kent of bent u iemand die misschien wel voor de klas zou willen staan? Stuur dan een berichtje naar mij, dan gaan we dat verkennen’. Met die oproep richtte bestuurder Henk van der Pas zich deze week tot alle ouders van het scholenkoepel Scala in Heusden. ,,Daar klinkt best wat wanhoop in door”, moet Van der Pas bekennen. ,,Bij een vacature wil je normaal gesproken de meest geschikte kandidaat kiezen, maar inmiddels moeten we zelf naar een kandidaat op zoek. De markt is lastig. In het westen van het land bieden schoolbesturen zelfs een auto en telefoon van de zaak aan. Maar daar gaan we hier niet aan beginnen.”