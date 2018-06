'Teamuitje' besteed aan klussen bij scouting en voedseltuin in Den Bosch

Gezin vecht sluiting huis bij drugslab Berghem aan, vader lag dagen in coma

15:42 BERGHEM/DEN BOSCH - De Berghemnaar die drie weken geleden de brand bij het drugslab achter zijn huis bluste en giftige dampen inademde, lag twee dagen in coma en is nog steeds niet de oude. Dat vertelde zijn vrouw donderdag aan de rechter in Den Bosch. Zij zat daar in een poging om met haar jonge gezin toch weer het huis in te mogen dat op last van de burgemeester voor een jaar is gesloten.