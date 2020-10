Tekorten in zorg, forse winst bedrijven: vijftig tinten grijs op een lucratieve markt

Tilburg uitschie­ter met jeugdzorg: tekort groter dan dat van Eindhoven, Breda en Den Bosch samen

3 oktober Tilburg had in 2019 het hoogste jeugdhulpgebruik van de Brabantse steden. Het financiële tekort in de jeugdzorg is navenant. Tilburg gaf uiteindelijk 13,6 miljoen euro meer uit dan de vaste vergoeding van het Rijk: dat is meer dan Eindhoven, Breda en Den Bosch samen.