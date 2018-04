Tien jaar onderzoek leidt tot erelijst slachtoffers Tweede Wereldoorlog in Den Bosch

Video Schietpar­tij woonwagen­kamp: 'Ik was nog maar net van de bank toen het begon te knetteren'

12:05 EINDHOVEN - 20 kogelgaten in het raam, kogelgaten in een schilderij, de gordijnen en de bank. Bewoners Fien Pfaff en Jan Dielissen zijn nog altijd in shock. Zondagavond werd hun woonwagen beschoten met een automatisch wapen. Wonderwel raakte niemand gewond.