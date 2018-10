Tilburg-West wordt een focuswijk

Man gaat compleet door het lint, auto vliegt over de kop en diefstal; allemaal in Drunen

9:27 HEUSDEN/WAALWIJK - Agenten van de politie in Heusden hebben een drukke nachtdienst achter de rug. Een man ging helemaal door het lint in een kroeg in Drunen. In Oud-Heusden werd eerder op de avond een auto gestolen. Tot slot klapte een auto tegen een boom bij Drunen.