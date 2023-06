Tilburger Kees F. krijgt zeven jaar cel voor drugshandel en witwassen

Oorlog Oekraïne LIVE | Verdachte Kramatorsk stuurde video door naar Russen, Poetin mengt zich onder volk en neemt selfies

De man die is opgepakt na de dodelijke aanval op een drukgezocht restaurant in het Oekraïense Kramatorsk, wordt verdacht van verraad. Het gaat volgens de autoriteiten om een medewerker van een lokaal bedrijf. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.