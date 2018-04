Toon Pijnappels (67) overleden; hij stond 50 jaar op de Bossche warenmarkt

,,Vier weken geleden stond hij voor het laatst op de markt. Hij voelde zich niet goed en werd een week later opgenomen in het ziekenhuis. Hij was erg ziek en overleed uiteindelijk thuis'', zegt zijn zoon Arno (37).

Trots

Met zijn petje en sigaar was de Dungenaar geliefd bij veel Bosschenaren. ,,Hij stond midden in het leven en had echt een band met veel klanten", zegt Arno over zijn vader die ook werkzaam was op de warenmarkt in Sint-Michielsgestel.

Met zijn zoon Cees (35) teelde Toon Pijnappels veel groenten op zijn land in Den Dungen. ,,Hij was vooral trots op zijn bloemkolen'', zegt Arno die het werk van zijn vader voortzet.