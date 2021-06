Twee auto's botsen op elkaar bij wegversmalling Waspik

NAC-icoon Ton Lokhoff is er klaar mee en stapt op als technisch directeur

20:19 Amper twee maanden na zijn terugkeer bij de club waar hij zijn hart aan heeft verpand, is Ton Lokhoff weer vertrokken. De technisch directeur heeft zijn buik vol van het gekonkel en de verziekte werksfeer bij NAC. ,,Ik wil er niet te veel over zeggen. Even rust", laat hij in een korte reactie weten.