Twee succesvolle muziekfeesten in de Bossche binnenstad

Geen drugslab, maar wel anderhalve liter drugs gevonden in Tilburgse woning

19:15 TILBURG - De politie ontving donderdagochtend een anonieme tip dat in een woning aan de Cor Wortelstraat in Tilburg mogelijk een drugslab gevestigd zou zijn. De politie doorzocht de woning, maar ontdekte geen drugslab. De 41-jarige bewoner is wel aangehouden.