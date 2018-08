Twintigste editie Boxtel by Night op De Dommel

Fietser (14) in 'zorgwekken­de toestand' naar ziekenhuis na ongeluk op N264 in Oeffelt

10:25 OEFFELT - Een 14-jarige fietser is dinsdagochtend met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een botsing met een auto op de provinciale weg N264 in Oeffelt. Hij verkeert in 'zorgwekkende toestand', zegt de politie.