Udenaar Giel de Winter over klapper van overname StukTV: ‘RTL wilde Jachtseizoen niet hebben’

Het is eind december, het is weer eens spannend in het leven van Udenaar Giel de Winter. Of ‘teringspannend’, om hem precies te citeren. Zijn nieuwe programma De Kluis is vanaf 22 december te zien met hoofdrollen voor Caroline Tensen, Tygo Gernandt en Ruben Nicolai. Een serie die hij bedacht voor de Nationale Postcodeloterij. Het is zijn zoveelste wapenfeit dit jaar. De Kluis wordt aangekondigd als de grootste online serie ooit en is acht weken lang alleen te zien via het YouTube kanaal van StukTV. Opmerkelijk? Niet per se. Want: ,,Ouderwets tv-kijken is dood. Nou ja, gaat dood’’, stelt de Udenaar nogal stellig .