Uitspraak in hoger beroep maakt nabestaanden stintongeval niet uit

Het stintongeluk gebeurde op 20 september 2018. Vier kinderen overleefden het niet. De stint, een elektrische bolderkar, werd snel daarna van de weg gehaald. Het was onduidelijk of het voertuig wel terecht was toegelaten op de openbare weg, en of het wel geschikt was voor het vervoer van personen. ,,Het is niet te bevatten, óók omdat er nooit een oorzaak gevonden is”, aldus vader Van Toor. Toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen bood meer dan een jaar later, emotioneel, haar excuses aan in de Tweede Kamer voor de fouten die gemaakt waren. Hans van Toor was de nabestaande die toen vanaf de publieke tribune “dank u” riep. ,,Wij hadden nog nooit van iemand excuses gehad”, zegt hij daarover tegen Nieuwsuur.