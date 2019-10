Vader familiedrama Reek pleegt zelfmoord

Keer op keer diefstal bij graf van Paul (20) in Rosmalen: ‘Steeds bang dat er weer iets is gestolen’

16:01 ROSMALEN - ,,Onderweg naar het graf van mijn zoon heb ik steeds de angst dat er weer iets is gestolen.’’ Dat zegt Angelina van Dongen over het graf van haar zoon Paul die op 3 mei vorig jaar op 20-jarige overleed aan de complicaties van zijn geestelijke handicaps. Zijn graf in Rosmalen is inmiddels al tot zeven keer toe geschonden.