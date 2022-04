Van de Grand Prix van Schijndel tot biechten, het kan op Paaspop

Oorlog Oekraïne LIVE | ‘Rusland haalt transport­vlieg­tuig met westerse wapens neer’, Ultimatum voor troepen Marioepol

De Russische luchtafweer heeft zaterdag in de buurt van de Oekraïense stad Odessa een transportvliegtuig neergehaald dat wapens bracht uit het Westen. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zei tegen het Russische staatspersbureau Tass dat het om een grote zending ging. Het bericht kon niet onafhankelijk worden geverifieerd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

