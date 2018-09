Van den Hout: 'Levensgevaarlijk om nu extra op wilde zwijnen te gaan jagen'

Sinds donderdagavond bekend werd dat bij vier wilde zwijnen in de Ardennen de Afrikaanse varkenspest is gevonden, zijn Nederlandse boeren in opperste staat van paraatheid . Ze vrezen dat de varkenspest ook Nederland bereikt en daar net als in 1997 een enorme ramp teweegbrengt. Met name Brabantse varkensboeren zijn zeer beducht voor dat risico.