Vanaf mei met boot naar De Gruyter Fabriek in Den Bosch

video Vrachtwagen rijdt door na ongeluk op A59 bij Waalwijk: 'Ze hebben geluk gehad'

9:52 WAALWIJK – Een vrachtwagen en een bestelbus zijn dinsdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de A59 bij Waalwijk. De chauffeur van de vrachtwagen is doorgereden. De inzittenden van de bestelbus bleven wonder boven wonder ongedeerd. ,,Ze hebben veel geluk gehad”, vertelde een politieagent ter plekke.