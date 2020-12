Verpauperde vakantieparken: nieuwe belofte voor campings van ome Jan en meneer van der Sande

Sloop in Zeeland op plek nieuw dorpshuis stilgelegd door vondst van asbest

10:00 ZEELAND - Doordat asbest is aangetroffen in het voormalige Salt&Pepper in de Kerkstraat in Zeeland, heeft de gemeente de sloop van het pand en de naastgelegen oude kosterswoning stilgelegd. De panden moeten wijken voor het nieuwe dorpshuis.