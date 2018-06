Verteller Frédérique brengt ruïne van Seldensate weer tot leven

UPDATE + VIDEO Gevaarlij­ke gevel in Tilburg gecontro­leerd ingestort, Stations­straat weer vrijgege­ven

13:37 TILBURG - Een deel van de Stationsstraat in Tilburg is maandagochtend enige tijd afgezet in verband met instortingsgevaar van de gevel van een slooppand. Een graafmachine is aan het begin van de middag begonnen met het afbreken van de gevels.