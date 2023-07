Video van de dag: Mysterie rond Mariabeeld in Vught

Met video Demi Vollering slaat indrukwek­ken­de dubbelslag op Tourmalet en heeft zege Tour de France Femmes voor het grijpen

Demi Vollering heeft de eindzege in de tweede editie van de Tour de France Femmes voor het grijpen. De 26-jarige renster van SD Worx loste rivale en titelverdedigster Annemiek van Vleuten op de mythische Col du Tourmalet en sloeg op indrukwekkende wijze een dubbelslag: ze won in de mist solo de zevende en voorlaatste etappe en nam de gele trui over van ploeggenote Lotte Kopecky.