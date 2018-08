Vier klanten bij Boxtelse tandarts in het donker door stroomstoring

BOXTEL - De grote stroomstoring in Brabant raakte donderdagochtend ook het dagelijks leven in Boxtel. Bij de tandartsenpraktijk van Reinier Eekelaar aan de Dukaat in Boxtel lagen juist vier klanten in de stoel voor een behandeling toen de stroom daar uitviel.

Aan de balie van de praktijk vertelt Esra: ,,We konden niet anders dan stoppen. Gelukkig waren er geen bijzondere behandelingen bij. Deze klanten kwamen voor een controle of een schoonmaakbeurt voor de tanden. We hebben met hen de afspraken verzet naar een later tijdstip. Want je weet niet hoe lang de storing duurt."

Bij de Texacopomp aan de Eindhovenseweg in Boxtel was het ook raak. ,,Het stond vol met klanten. Ik had de tegenwoordigheid van geest om de boel snel af te sluiten. Maar een klant was al aan het tanken. We hebben zijn kenteken opgeschreven. Hij komt later afrekenen. Het grote probleem kwam later bij de herstart van de apparaten. Nu doet de gastank het niet meer."