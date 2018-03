Vrachtwagencontrole op parkeerplaats in Tilburg, motoragenten plukken vrachtwagens van A58

Na Kijkshop verdwijnt met Xenos opnieuw een bekende Bossche winkel uit veel straten

16:13 DEN BOSCH - 'Een winkel waarin de heel wereld te koop is'. Met die woorden zette de bijzondere 'supermarkt' Xenos in 1973 voet aan de grond in Nederland. Menig Nederlander koopt er sindsdien verjaardagscadeautjes en huishoudelijke artikelen. Maar 45 jaar na de glorieuze start onder de vlag van het Bossche SHV (moederbedrijf van De Gruyter) werd dinsdag bekend dat de naam Xenos van de gevel van een groot deel van de winkels verdwijnt.