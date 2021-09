Vrijwel iedereen gaat in hoger beroep in de zaak van de Osse familie R.

Debat cityring: ‘'Niks doen? Dan moet er nog een derde rijbaan bij’

10:41 TILBURG - Terwijl de Tilburgse coalitie enthousiast is over de plannen om de cityring autoluwer te maken en te herinrichten is er nog een aantal harde noten te kraken. Over Korvel, of daar de ondernemers straks in de knel komen. Over sluipverkeer. En of de herinrichting - qua uitstraling - wel mooi genoeg wordt.