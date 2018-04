Vughtse automobilist voor rechter na inrijden op agent: 'Ik was in paniek'

Megabliksem zet Uden in het donker, maar waar sloeg ie nou in?

14:02 UDEN - Uden schrok dinsdagavond op van een megabliksem die rond 22.40 uur keihard insloeg. Bij hele straten, vooral rond de Petruskerk aan de westkant van Uden, sloegen stoppen en aardlekschakelaars er massaal uit. Grote calamiteiten deden zich niet voor. Grote vraag the day after is: waar sloeg ie nou precies in?