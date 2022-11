Vuurwerk en ijsstorm in Brabanthallen: Holiday on Ice keert na 6 jaar terug in Den Bosch met Supernova

DEN BOSCH - Met vuurwerk en een sneeuwstorm keert Holiday on Ice na 6 jaar met een kerstshow terug in de Brabanthallen in Den Bosch. Vanaf 22 tot en met 26 december voeren schaatsers daar de ijsshow Supernova op in een 3 D decor.

,,De schaatsers zijn deze keer niet alleen op, maar zelfs bóven het ijs te zien’’, aldus een persbericht over de voorstelling waarbij het verhaal begint met ‘een kleurrijk winterfeest in het eeuwige ijs, ter ere van alle hemelse elementen’. Een sneeuwstorm maakt snel een einde aan de festiviteiten en voert de hoofdpersonen mee vanuit ‘de besneeuwde poolwereld naar de oneindigheid van de kosmos’. Er begint een reis naar ‘magische plekken in het melkwegstelsel en haar exotische bewoners'.

Ruim 300 kostuums

Creatief directeur en choreograaf van Supernova is Olympisch schaatskampioen Robin Cousins. Hij was ook verantwoordelijk voor de show Atlantis. Stefano Canulli liet ruim 300 kostuums ontwerpen zoals hij dat ook deed bij ‘Viva Elvis’ van Cirque du Soleil.

De show duurt 2.15 uur inclusief 20 minuten pauze. Holiday on Ice bestaat 79 jaar. De shows werden bezocht door ruim 333 miljoen bezoekers.

Toegangsprijzen voor Superenova zijn vanaf 29,90 euro voor volwassenen en 19,90 voor kinderen ( van 4 t/m 12 jaar). In het persbericht ontbreken bijzonderheden over de energie kosten die gemoeid zijn met het aanleggen van de ijsvloer en wat het kost om de zaal te verwarmen tot 20 graden. Wel zegt producent Peter O’Keeffe dat Holiday Ice ‘ondanks forse prijsstijgingen heeft besloten om deze niet door te berekenen aan het publiek’. O'Keeffe: ,,Natuurlijk zijn ook voor ons de kosten voor diensten als licht, geluid en transport gestegen. We vinden het echter belangrijk dat families, juist in de kerstperiode met z’n allen naar een mooie voorstelling kunnen gaan.’’

Boeken kan via Eventim.nl of via 0900-1353.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.