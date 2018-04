Waarheen met Etude gothique?

Update + Video Verdachte (29) uit Schijndel aangehou­den in verband met schietpar­tij waarbij Daan Hoefs om het leven kwam

16:02 SCHIJNDEL - De politie in Schijndel heeft vrijdagochtend een 29-jarige verdachte aangehouden in verband met de schietpartij in Schijndel van afgelopen woensdag. Hij wordt ervan verdacht de schutter te zijn. Bij deze schietpartij kwam de 26-jarige Daan Hoefs om het leven.