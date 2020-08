Waarschijnlijk verband tussen drugsdumpingen in Volkel en Odiliapeel

De politie sluit niet uit dat de drugsdumpingen in Odiliapeel en Volkel met elkaar te maken hebben. Op beide plaatsen werden in de nacht van zondag 19 juli op maandag 20 juli vaten met drugs gevonden. De politie vermoedt dat de dumpingen met elkaar van doen hebben. ,,Geheel zeker weten we dit echter niet.”

,,Het heeft er alle schijn van dat de drugsdumpingen in Odiliapeel en Volkel met elkaar te maken hebben gezien de aard, omvang, tijdspanne en locaties”, laat politiewoordvoerder Marco van Rossum in een reactie weten. In Oost-Brabant werden in de maanden mei en juni ook al zeven drugsdumpingen gemeld. Twee meer dan in dezelfde maanden exact een jaar eerder.

Corona geen impact

Hoewel er in de maanden januari tot en met april juist een afname in het aantal dumpingen te zien was (negen om zestien in 2019), denkt de politie niet dat het coronavirus en de daaropvolgende genomen maatregelen van invloed waren op de hoeveelheid drugsdumpingen in Oost-Brabant. ,,We merken dat het aantal aangetroffen drugsdumpingen evenals productielocaties en opslaglocaties niet samenhangen met corona, dit gaat onverminderd door”, aldus Van Rossum.

Kort na de vondsten in Volkel en Odiliapeel liet politiewoordvoerder Manon van der Heijden al weten dat het lastig was om een causaal verband te leggen met de afname in dumpingen tijdens het eerste kwart van dit jaar en de lockdown die Nederland destijds lamlegde. ,,Er zijn ook nog verklaringen die mogelijk niets met de huidige situatie te maken hebben. Dat er vorig jaar toevallig net een crimineel actief was die veel te dumpen had. En dit jaar niet. Of de campagne die we vorig jaar in deze periode hadden om drugsoverlast te melden, had toen duidelijk effect.”

