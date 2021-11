Warmtenet Hedikhuizen: we trekken hier samen ons eigen plan

Ook Van Munster is heel bezorgd over veiligheid Kruishoeks­traat: ‘Het gaat vroeg of laat goed mis’

HEESCH - Dat het oversteken van de Kruishoekstraat een soort Russisch roulette is voor de bewoners van De Erven in Heesch, vindt ook recyclingbedrijf Van Munster. ,,Ik vrees dat het niet de vraag is óf het een keer gigantisch mis gaat, maar wanneer...”

14:08