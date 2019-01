Wegenbelasting in Noord-Brabant een van de laagste van Nederland

Inwoners van Noord-Brabant betalen een van de laagste tarieven aan wegenbelasting in Nederland. Alleen in Utrecht, Friesland en Noord-Holland betalen autobezitters minder wegenbelasting. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 10 januari publiceerde.

Hoeveel wegenbelasting iemand moet betalen is afhankelijk van de provincie, de brandstofsoort en het gewicht van de auto. Het statistiekbureau bekeek de situatie voor auto’s in de gewichtsklasse van 1.151 tot 1.250 kilo. Daarbinnen vallen bijvoorbeeld een Volkswagen Golf of Skoda Octavia.

Alle autobezitters zijn dit jaar meer kwijt aan wegenbelasting. In alle twaalf provincies gaan de tarieven voor zowel benzine- als dieselrijders omhoog. Hoe groot deze stijging is, verschilt sterk per provincie.

Gemiddeld betalen eigenaars van zo’n benzineauto dit jaar 24 euro meer dan in 2018, in Brabant is dat verschil ruim 10 euro: 6,30 euro voor benzineauto’s en 14 euro voor dieselauto’s.

Zeeland

Vooral autobezitters in Zeeland kunnen dit jaar een hogere aanslag verwachten. Benzinerijders betalen daar 20 euro meer, dieselrijders zelfs 32 euro. Volgens het CBS gebruikt de provincie deze inkomsten om de begroting op orde te krijgen na financiële tegenvallers in de afgelopen jaren.

Hoeveel levert wegenbelasting de schatkist jaarlijks op?

De wegenbelasting is opgebouwd uit een deel van het Rijk en een deel van de provincie. De betaler merkt hier niets van: die krijgt één aanslag op de mat. De provincies kunnen de tarieven ieder jaar verhogen of verlagen. Zij doen dat door te sleutelen aan het zogeheten opcententarief. Dit is een heffing die automobilisten en motorrijders moeten betalen, bovenop het bedrag dat eerder door het Rijk vastgesteld is.

In 2018 inde de provincie Noord-Brabant 249,5 miljoen euro aan wegenbelasting. Brabant stond daarmee landelijk op de tweede plaats. Alleen de provincie Zuid-Holland inde vorig jaar meer aan wegenbelasting: 334 miljoen euro.