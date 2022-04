Werken bij een notariskantoor in het gezellige Brabant

Om interessante en uitdagende casussen te behandelen is het zeker niet nodig om op de Zuidas te werken. DKT Notarissen biedt zowel de ruimte aan degene die allround zijn meerwaarde wil laten zien, als degene die zich graag vastbijt in het meer specialistische werk. En een combinatie daarvan is zeker ook mogelijk. Dit notariskantoor verleent namelijk haar diensten aan particulieren en ondernemers, in de regio maar ook tot over de landsgrenzen, waardoor de werkzaamheden - en de complexiteit daarvan - heel divers zijn. Tel daarbij op dat zij ook nog een grote nalatenschapspraktijk hebben, zowel in de advisering als in de uitvoering, en een aantal van hen publicerend en docerend bezig zijn om alsmaar de kwaliteit van het notariële werk te verbeteren, dan kan de conclusie alleen maar zijn dat het nooit saai is bij DKT.