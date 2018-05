Wethouder vindt wonen in het Bossche Gasthuiskwartier 'lot uit de loterij'

'Als wij niet ingrijpen en aanpakken, worden criminelen straks de baas'

14:25 GOIRLE - Voor de aanpak van de criminaliteit in het buitengebied moeten alle gemeenten een lijn trekken. Ook op het gebied van de uitrusting van de BOA's. Dat zei Commissaris van de Koning Wim van de Donk tijdens een bijeenkomst in het groen met onder andere BOA's, handhavers en boswachters in Goirle.