Wie controleert de zelflerende straatcamera’s?

update Tv-kij­kers lijnrecht tegenover elkaar over ‘pedodocu’ Leaving Neverland

8 maart Afgaande op een stortvloed reacties op Twitter zit Nederland vanavond massaal voor de buis om naar de controversiële HBO-documentaire Leaving Neverland te kijken. In de vier uur lange, door de VPRO uitgezonden docu, blikken twee vermeende slachtoffers van Michael Jackson - de 36-jarige Australiër Wade Robson en James Safechuck (41), de jongen die in 1987 met de zanger in een Pepsi-reclame te zien was - uitgebreid terug op hun ‘vriendschap’ met de in 2009 overleden King of Pop.