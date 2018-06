Wie 'verloor' deze aanhanger vol asbest bij Udenhout? ‘Stelletje bandieten’

UDENHOUT – Gezocht: de eigenaar van deze mooie aanhanger die hij maandag is verloren bij de Leemputten tussen Biezenmortel en Udenhout. Het cynisme druipt van de Facebookpost van Peter Mallens. Het bericht is al meer dan honderd keer gedeeld.

,,Wie doet zoiets?”, vraagt Peter Mallens uit Udenhout zich hardop af. ,,Mijn vrouw was overdag met de hond gaan wandelen en toen was er nog niets te zien. Toen we daar ’s avonds nog een keer voorbijkwamen, stond daar -vlakbij de oude steenfabriek- deze aanhanger, vol met asbestplaten.”

Weinig waardering

Mallens kan weinig waardering opbrengen voor de actie. Hij kan het niet nalaten: ,,Stelletje bandieten.” Het is ook nog eens niet de eerste keer dat er in die omgeving afval wordt gedumpt. ,,Meestal bouwafval dat door de gemeente snel wordt opgeruimd. Maar onder aan de streep worden we er niet wijzer van en betalen we dat met z’n allen.”