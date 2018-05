‘Wildplakker’ opgepakt in Tilburg, 757 posters in beslag genomen

Zaak dodelijke schietpar­tij Aquabest na vechtpar­tij vandaag verder in rechtbank Schiphol

11:00 DEN BOSCH - In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is dinsdagmorgen een nieuwe tussentijdse zitting over de schietpartij in Best waarbij vorig jaar november Bosschenaar Yassine Majiti om het leven kwam. Bij de eerste pro forma-zitting in Den Bosch ontstond een massale vechtpartij, nadat nabestaanden en vrienden van Majiti de Eindhovense verdachte te lijf gingen.