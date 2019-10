Willem II presenteert nieuwe e-sporter: Tim van Doleweerd

Eerder was Van Dolweerd al e-sporter bij het Rotterdamse Excelsior. ,,Ik ben ontzettend trots dat ik deze mooie club mag vertegenwoordigen. Ik heb ervaring opgedaan bij Excelsior en ben blij met deze stap. Willem II geeft mij de kans om me te ontwikkelen op een groot podium en daarvoor ga ik mijn uiterste best doen‘’, aldus de Tilburgse aanwinst.

Naast Van Doleweerd is ook Sem van den Hoof dit seizoen gamer voor de Tricolores. Hij is een bekend gezicht in het Koning Willem II stadion. ,,Als echte Tilburger is het een droom om voor je club uit te komen. Vorig jaar zat ik op de ‘bank’ en nu mag ik het samen met Tim gaan laten zien in de eDivisie. Ik heb er ontzettend veel zin in.‘’