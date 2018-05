Winkeldief bij rechter in Den Bosch: 'Ik heb een hekel aan winkeldieven'

Flinke klap voor Laura en Pim: eerste kuur slaat niet aan, transplan­ta­tie in geding

15:12 TILBURG – Slecht nieuws voor Pim Trommelen, de 29-jarige Tilburger die deze week landelijk nieuws werd na een emotionele oproep van zijn vriendin. De leukemiepatiënt mag de komende zes weken het ziekenhuis niet verlaten. Volgens zijn vriendin Laura van der Weide is de eerste kuur niet aangeslagen en zitten er nog 'erg veel' leukemiecellen in het lichaam van Pim. ,,Heel heftig, omdat we zoveel hebben bereikt de laatste dagen.”