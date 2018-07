WK-mascotte Archy bezoekt NK handboogschieten in Den Bosch

DEN BOSCH -Tokkelend vanaf de Sint-Jan heeft Archy zondag vaste grond onder de voeten gekregen. Archy is mascotte van het WK handboogschieten dat volgend jaar juni wordt gehouden op de Bossche Parade. Behalve op de Parade is de strijd ook op de velden van rugbyclub The Dukes en in het Zuiderpark.

De tribune die zondag voor het NK handboogschieten op het plein is neergezet voor zo'n honderd belangstellen maakt volgend jaar plaats voor tribunes waarop zo'n 3.000 toeschouwers terecht kunnen. ,,Het liefst zouden we hier tribunes voor 5.000 mensen zetten. Maar dat lukt niet vanwege de bomen'', aldus Eric Kersten die met het sportevenementenburau The Organizing Connection de organisatie verzorgt van het wereldtoernooi.

In 2019 is Den Bosch twee weken lang het centrum van de handboogsport. Van 3 tot en met 9 juni is het eerst de beurt aan de para-atleten. En tussen 10 en 16 juni komen de valide sporters in actie.

Gratis

,,Toegang tot de kwalificaties is gratis. Voor de finales moeten de mensen een paar tientjes betalen'', verwacht organisator Kersten.

,,Door het toernooi midden in de stad te ouden hopen we de sport toegankelijker te maken voor de mensen. Wie weet zouden we daarmee zouden we het aantal leden van bijna 11.0000 mensen kunnen uitbreiden'', aldus directeur Strijbis.

In de aanloop naar het WK worden 50 basisscholen bezocht om leerlingen kennis te laten maken met de sport. Ook gaat de gemeente Bossche kinderen die in armoede leven een feestje aanbieden waarbij zij op een speciale baan met veilige pijlen kunnen schieten.

Zondagmiddag was een voorproefje op een baan tegenover het Theater aan de Parade waar al direct veel belangstelling voor was.